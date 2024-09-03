Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka gibi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar, kesinti süreleri ve etkilenen bölgeler hakkında detayları araştırıyor.

Kesintiler hangi bölgeleri etkiliyor?

3 Eylül'de İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler arasında Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka bulunuyor. Kesintiler, farklı bölgelerde saatler sürecek.

Vatandaşlar ne yapmalı?

Elektrik kesintilerinden etkilenmemek için vatandaşların, kesinti bölgeleri ve saatleri hakkında detaylı bilgi alması önem taşıyor. İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler hakkında daha fazla bilgiye GDZ Elektrik Dağıtım'ın duyuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

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