Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 24 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-31 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon yürüttü.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Toplamda 208 operasyon düzenleyen ekipler, bu süreçte önemli bulgulara ulaştı. Operasyonlar kapsamında, çeşitli uyuşturucu maddeler, bir hassas terazi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 175 dolar, 1570 avro, 120 pound ile 120 bin 825 lira ele geçirildi.

235 kişi hakkında adli işlem

Gözaltına alınan 24 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, operasyonlarda gözaltına alınan 235 kişi hakkında adli işlem yapılmış ve serbest bırakıldı.