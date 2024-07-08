İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile Yaşar Üniversitesi, 2025 yılında gerçekleştirilecek 24. Uluslararası İşletmecilik Kongresi için bir araya geldi. Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen törende, işbirliği protokolü İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Levent Kandiller tarafından imzalandı. Törene ayrıca BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sirhan Özen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Yapıcı, Yönetim Kurulu üyeleri Başak Çayır Canatan, Esra Koç, Serpil Oltulu ve İZSİAD Genel Sekreteri Prof. Sabri Erdem katıldı.

Katma değerli üretim

İmza töreninde konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, Yaşar Üniversitesi ile somut bir projeye yönelik işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Cengiz, pandemi döneminde yapılan işbirliği protokolünden tam verim alınamadığını belirterek, "2025 yılında yapılacak 24. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, İzmir ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Akademinin bilimsel çalışmaları ışığında katma değerli üretim yapmamız gerekiyor," dedi.

Eğitim kurumları ve sanayi iş birliği

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Levent Kandiller, üniversitelerinin İzmir’in köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu ve sanayi ile işbirliğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Kandiller, "2021 yılında İZSİAD ile yaptığımız protokolden pandeminin etkisiyle istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak bu yeni protokolle, İzmir'de önemli bir kongreye ev sahipliği yapacağız. 24. Uluslararası İşletmecilik Kongresi’ne tüm kent bileşenlerinin katılımını bekliyoruz," diye konuştu.