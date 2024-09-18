İzmir'in Konak ilçesinde, Hisar Camisi'nde yaşanan hırsızlık olayı, ibadet edenlerin güvenliğini sorgulatıyor. Öğle saatlerinde camiye gelen H.F., ibadetinin ardından ayakkabılarını bulamayınca şoke oldu. Cami imamıyla birlikte güvenlik kameralarını izleyen H.F., ayakkabısının çalındığını tespit etti ve durumu polise bildirdi.

Esnaftan yetersiz güvenlik önlemi vurgusu

Cami çevresindeki esnaflar, güvenlik kameralarının varlığına rağmen camide sık sık ayakkabı hırsızlığı vakalarının yaşandığını dile getirerek, yetkililerden çözüm talep etti. Hırsızlık anının kaydedildiği güvenlik görüntülerinde, şüphelinin camideki ayakkabılıkları kontrol ettikten sonra bir çift ayakkabıyı alarak hızla uzaklaştığı görülüyor.