Muğla’nın Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanları, bu yaz rekor seviyelere ulaşan yolcu trafiği ile dikkat çekiyor. Dalaman Havalimanı, toplamda 3 milyon 929 bin 979 yolcuya hizmet sunarken, Milas-Bodrum Havalimanı 3 milyon 122 bin 496 yolcu ağırladı. Böylece Muğla'daki iki havalimanında toplamda 7 milyon 52 bin 475 yolcu hava yoluyla seyahat etti.

Yolcu sayısında yıllık artış dikkat çekici

2024 yılı Ağustos ayında, Dalaman Havalimanı’na gelen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 1 milyon 743 bin 387 kişiye ulaştı. Dış hatlarda ise yüzde 7 artışla yolcu sayısı 1 milyon 379 bin 109’a yükseldi. Milas-Bodrum Havalimanı’nda da toplam yolcu trafiği 3 milyon 122 bin 496 olarak kaydedildi. Bu sayılar, turizm sektörünün bu yılki güçlü performansının bir yansıması olarak görülüyor.

Türkiye genelinde havacılıkta yükselen rakamlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki havalimanlarında 2024 yılı Ağustos ayında toplam 25 milyon 191 bin 905 yolcu taşındı. Yılın ilk sekiz ayında ise bu sayı 154 milyon 930 bin 677’ye ulaştı. Ayrıca, taşınan yük ve kargo miktarı 3 milyon 233 bin 453 ton olarak gerçekleşti.