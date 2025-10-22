İzmir’in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlarla yasa dışı yolla geçiş yapan 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında 18 çocuk bulunuyor.
Çeşme ve Menderes açıklarında operasyon
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, lastik bottaki 4’ü çocuk, 27 kişiyi yakaladı.
Menderes ilçesi açıklarında da bir lastik bot tespit edilerek durduruldu. Bu bottaki 14’ü çocuk, 25 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer, operasyonların göçmen güvenliğinin sağlanması amacıyla titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.