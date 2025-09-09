İzmir’de polis denetimlerini paylaşarak tanınan “İzmir’de Çevirme Radar” isimli sosyal medya hesabı, bu kez emniyet teşkilatına yönelik sert çıkışıyla gündeme geldi. Hesap, İl Emniyet Müdürü Celal Sel’i iki polisin şehit olduğu gün yaptığı paylaşımla doğrudan hedef aldı.

Tartışmalı paylaşım

Söz konusu hesap, Müdür Sel’i polislerle iletişim kurmamakla suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Makamınıza polisi kabul etmediğinizi, sorunlarını dinlemediğinizi biliyoruz. Bugün o polisler şehit oldu. Acaba yüzünüz kızarmadan cenazesine katılacak mısınız? Cenaze namazını kılacak mısınız utanmadan?”

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı.

“Polislerin acısı üzerinden prim” eleştirisi

Kamuoyunda yapılan yorumlarda, kurumsal eleştirilerin dile getirilmesinin doğal olduğu ancak şehitler üzerinden itham içeren ifadelerin “hadsizlik” ve “linç girişimi” olarak değerlendirildiği vurgulandı. Vatandaşlar, binlerce polisin canı pahasına görev yaptığını hatırlatarak kullanılan üslubun emniyet teşkilatına zarar verdiğini belirtti.

Sosyal medyada sert tepkiler

Pek çok kullanıcı, “eleştiri hakkı başka, itham dili başka” yorumunda bulundu. Şehitler üzerinden tartışma yaratılmasının kabul edilemez olduğu, bu üslubun toplumsal birlik duygusunu zedelediği ifade edildi.