Borsa İstanbul’un dikkatle takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı kararlarından biri yarın gerçekleşecek. Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS), 10 Eylül Çarşamba günü %299900 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 100 bin TL’den 300 milyon TL’ye çıkaracak. Bu oran, Borsa İstanbul tarihinde bugüne kadar yapılan en yüksek bedelsiz sermaye artırımı olarak kayıtlara geçecek.

Rekor bedelsiz artırıma SPK onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Eylül 2025 tarihli bülteninde Yibitaş’ın bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Şirketin 28 Mayıs 2025’te yaptığı başvuru, ilgili tüm süreçlerin tamamlanmasıyla hayata geçiyor.

Sermaye 100 bin TL’den 300 milyon TL’ye çıkacak

Yibitaş’ın ödenmiş sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 299.900.000 TL artırılarak 300.000.000 TL’ye yükseltilecek. Böylece şirket, 100 bin TL olan mevcut sermayesini 3 bin katın üzerinde artırmış olacak.

Yatırımcılar için 1 lota 2999 lot

Bedelsiz sermaye artırımıyla yatırımcılar, portföylerindeki her 1 lot hisseye karşılık 2999 lot bedelsiz pay elde edecek. Hak kullanım tarihi 10 Eylül, kayıt tarihi 11 Eylül, ödeme tarihi ise 12 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Yatırımcılar için fiyat bölünmesi

Bedelsiz payların dağıtımıyla hisse fiyatı da aynı oranda bölünecek. Bu durum, yatırımcıların toplam portföy değerini değiştirmese de lot sayısını artırarak işlem likiditesini yükseltecek.

Tablo – Yibitaş Bedelsiz Sermaye Artırımı Detayları

Mevcut Sermaye Artırılacak Tutar Yeni Sermaye Oran (%) Hak Kullanım Tarihi Kayıt Tarihi Ödeme Tarihi 100.000 TL 299.900.000 TL 300.000.000 TL %299900 10.09.2025 11.09.2025 12.09.2025