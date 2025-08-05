İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa ve çevre bilincini artırmak amacıyla Balçova ilçesinde yer alan Çakalburnu Lagünü’nde geniş katılımlı bir çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinlik, hem çevreye duyarlılık kazandırdı hem de doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.

Etkinlik gönüllülerin katılımıyla gerçekleşti

Çakalburnu Lagünü çevresindeki temizlik çalışması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir Doğa Severler Topluluğu, Kent Temizliği Şube Müdürlüğü ve Deniz Koruma Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü. Sabah saatlerinde İnciraltı Engelsiz Kafe’de bir araya gelen gönüllüler, etkinlik öncesinde bilgilendirildi.

Bilgilendirme sonrası katılımcılar, Kent Ormanı içerisinde yer alan lagün çevresine geçerek çevre temizliğine başladı. Doğaya zarar vermemeye özen gösteren gönüllüler, farklı türlerdeki atıkları toplayarak bölgenin doğal yapısına katkı sağladı.

Doğal yaşam alanları korundu, atıklar ayrıştırıldı

Temizlik çalışmaları sırasında toplanan atıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından türlerine göre ayrıştırıldı. Geri dönüştürülebilir atıklar geri dönüşüm birimlerine, diğer atıklar ise bertaraf edilmek üzere ilgili merkezlere yönlendirildi. Bu sayede yalnızca bölge temizlenmedi, aynı zamanda sürdürülebilir çevre politikalarına da katkı sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi gönüllüleri doğaya çağırıyor

Doğal alanlara bilinçsizce bırakılan atıkların; kuşlar, su canlıları ve bitkiler açısından büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Ekosistem dengesi açısından büyük önem taşıyan bu alanların korunması gerektiği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tür gönüllü çevre etkinliklerinin devam edeceğini duyurarak, doğaya katkı sunmak isteyen herkesi ilerleyen günlerde düzenlenecek programlara katılmaya davet etti. Yeni etkinlik takvimi belediyenin resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak.