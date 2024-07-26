AFAD, 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 19:26:34 TSİ'de Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesinin 170.48 kilometre açığında, enlem 35.43028 N ve boylam 26.37167 E koordinatlarında yer aldı. Derinliği ise 5.07 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem Bilgileri
Büyüklük: 3.8 (Ml)
Yer: Ege Denizi - Datça (Muğla)
Tarih: 26 Temmuz 2024
Saat: 19:26:34 TSİ
Enlem: 35.43028 N
Boylam: 26.37167 E
Derinlik: 5.07 km
Depremin, bölgedeki olası etkileri ve hasar durumu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.
Editör: Büşra Babur