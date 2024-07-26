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Depremin, bölgedeki olası etkileri ve hasar durumu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

AFAD , 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 19:26:34 TSİ'de Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem in meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü, Muğla 'nın Datça ilçesinin 170.48 kilometre açığında, enlem 35.43028 N ve boylam 26.37167 E koordinatlarında yer aldı. Derinliği ise 5.07 kilometre olarak ölçüldü.

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