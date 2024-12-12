Küçük yaştaki çocuklar çevredeki tehlikeleri tam olarak algılayamayabilir ve oyun oynarken aniden yola fırlayarak kazalara neden olabilirler. Bu nedenle, İzmir’de trafikte çocuk güvenliğini sağlamak için şu kurallara dikkat edilmelidir:

Çocukların ellerini tutun: Trafikte çocuklarınızın güvenliğini artırmak için her zaman ellerini tutarak kaldırımda yürümelerine rehberlik edin.

Yaya geçitlerini kullanın: Karşıdan karşıya geçerken mutlaka yaya geçitlerini tercih edin ve çocuklarınıza bu kuralın önemini anlatın.

Trafik kurallarını öğretin: Çocuklarınıza trafik ışıklarının ve işaretlerinin anlamlarını öğreterek bilinç kazanmalarını sağlayın.