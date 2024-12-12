Çanakkale’de bugün saatlerinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre, depremin merkezi Çanakkale’nin kuzeybatısında, 37 kilometre uzaklıkta ve 14 kilometre derinlikte yer aldı.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, Çanakkale’nin yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. İlk bilgilere göre, depremde can veya mal kaybı bulunmuyor.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

Yerel yönetimler ve AFAD ekipleri bölgedeki durumu yakından takip ediyor. Yetkililerin, depremle ilgili detaylı bilgi paylaşması bekleniyor.