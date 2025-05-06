İzmir’de Çocuklara Özel Doğa Ve Masal Etkinliği!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların doğayla iç içe gelişimini desteklemek amacıyla "Doğa ve Orman Pedagojisi Çocuklarla Ormanda Keşif ve Masal Etkinliği" düzenledi. İnciraltı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 5-7 yaş grubu çocuklar doğayı keşfetti, masal anlatımlarıyla hayal güçlerini geliştirdi. Etkinliğin ikincisi 10 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Minik kâşifler ormanda keşfe çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. 5-7 yaş grubuna hitap eden program, doğayla kurulan bağın güçlendirilmesini amaçladı. Oyun temelli keşif aktiviteleri, çocukların çok yönlü gelişimini destekledi.

Doğa öğretmen oldu

Etkinlik, eğitmen Gizem Biloba rehberliğinde yürütüldü. Çocuklar, doğayı bir sınıf; ormanı ise aktif bir öğretmen olarak deneyimledi. Yaratıcı oyunlar, yönlendirilmiş keşifler ve masal anlatımları sayesinde hem fiziksel hem zihinsel beceriler geliştirildi. Hayal dünyası zenginleşen çocuklar, doğayla bağ kurma deneyimini birebir yaşadı.

Yeni buluşma 10 Mayıs'ta

Etkinliğin ikincisi, 10 Mayıs Cumartesi günü yine İnciraltı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek. Programa dair detaylı bilgiye 0232 293 41 77 numaralı telefondan veya @izmir.kentkutuphanesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.