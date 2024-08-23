İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve Çoksesli Korosu için korist başvuruları 3 Eylül’de sona erecek. Toplamda 24 korist, 7-8 Eylül'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek seçmelerle belirlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde Çoksesli Çocuk Korosu ve Çoksesli Korosu için hazırlıklarını sürdürüyor. Çocuk ve yetişkinlerden oluşan korist adayları, 3 Eylül tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Başvuru formu, [aassm.org.tr](https://www.aassm.org.tr) adresindeki "Başvuru yap" sekmesinden temin edilebiliyor.

Çoksesli Çocuk Korosu için 7-14 yaş arası 10 korist, yetişkinlerden oluşan Çoksesli Koro için ise 18 yaş üstü 3 soprano, 2 alto, 5 tenor ve 4 bas korist seçilecek. Seçmeler, 7-8 Eylül tarihlerinde saat 08.00'de başlayacak ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çalışma gün ve saatleri belli oldu!

Çoksesli Çocuk Korosu çalışmaları pazar günleri 10.00-12.00 saatleri arasında, Çoksesli Koro çalışmaları ise salı günleri 19.30-21.30 saatleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak. Koronun sanat yönetmenliğini İbrahim Yacızı, koro şefliğini Türker Barmanbek, şan eğitmenliğini ise Cem Hacıoğlu üstleniyor.