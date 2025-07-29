İzmir'de geçen ay yaşanan grev sırasında toplanamayan çöplerin yarattığı kötü koku ve çevre kirliliği, grev sona ermesine rağmen farklı ilçelerde devam ediyor. Konak, Buca, Karşıyaka ve Çiğli gibi merkezi bölgelerde sokak aralarında biriken çöpler, hem kötü kokuya hem de görüntü kirliliğine neden oluyor.



Vatandaşlar Temizlik Yetersizliğinden Şikâyetçi

İzmir’in en işlek bölgelerinden biri olan Konak’ta kaldırımlara taşan çöpler, hem yayaların hem de çevre esnafının tepkisini çekiyor. Durum, Buca, Karşıyaka ve Çiğli gibi diğer ilçelerde de benzer şekilde ilerliyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde artan koku, yaşam kalitesini düşürüyor.

Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor

Sosyal medya kullanıcıları, İzmir’in farklı noktalarından çöp birikintilerinin fotoğraflarını paylaşarak duruma tepki gösteriyor. Paylaşımlarda “İzmir bu manzaraları hak etmiyor” ve “Çöpler neden düzenli toplanmıyor?” gibi ifadeler öne çıkıyor.

Belediyelere Eleştiriler Artıyor

Yerel basında sıkça yer alan haber ve vatandaş yorumlarına rağmen belediyelerin kalıcı bir çözüm üretmediği belirtiliyor. Temizlik işlerinde yaşanan yetersizlik, ilçe sakinleri arasında büyük memnuniyetsizlik yaratıyor.