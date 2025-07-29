Ünlü oyuncu evlilik yolunda ilk adımı attı



Televizyon dünyasında Yasak Elma, Baraj ve Kırgın Çiçekler gibi dizilerle tanınan Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla gündeme geldi. 28 yaşındaki oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın evlilik teklifine “evet” dedi. Yılmaz, bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Tektaşını “I said yes” notuyla paylaştı



Yüzüğünü gösterdiği kareyi Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan Biran Damla Yılmaz, gönderisine İngilizce “I said yes” (Evet dedim) notunu ekledi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu aldı. Hayranları, Yılmaz’ın bu sürpriz haberine büyük ilgi gösterdi.

İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti



Biran Damla Yılmaz, Almanya’da bir kahve zincirine sahip olan sevgilisi Abdurrahman Aydın ile ilişkisini uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Evlilik teklifiyle birlikte bu ilişki ilk kez kamuoyunun gündemine taşındı. Yılmaz’ın bu adımı, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Oyunculuk kariyerine yeni projeyle devam ediyor



Evlilik hazırlıkları yapan Biran Damla Yılmaz, aynı zamanda oyunculuk kariyerine ara vermeden devam ediyor. Başarılı oyuncu, çok yakında “Halef: Köklerin Çağrısı” adlı yeni dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımın detayları ve yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Biran Damla Yılmaz kimdir?



1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz, ilk olarak Kırgın Çiçekler dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonra Yasak Elma ve Baraj gibi önemli yapımlarda başrol oynayan Yılmaz, güçlü oyunculuğu ve ekran karizmasıyla dikkat çekti. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Yılmaz, sosyal medyada da milyonlarca takipçiye sahip.