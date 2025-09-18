İzmir’de çöp toplama krizine vatandaşlardan pankartlı tepki geldi. Karşıyaka’da çöplerin biriktiği alanlara “Bir düşünün, ya bir de ülkeyi yönetselerdi” pankartları asıldı. Pankartlarda herhangi bir siyasi parti imzası bulunmaması dikkat çekti.

Harmandalı Çöp Tesisi ve kriz

Harmandalı Çöp Tesisi’nin Danıştay kararıyla kapatılması ve geçici süreli yeniden açılana kadar geçen süreçte, İzmir’in birçok noktasında çöp yığınları oluştu. Çöplerin toplanamaması, kentte hijyen ve çevre sorunlarını da beraberinde getirdi.

Vatandaş tepkisi

Karşıyaka’da çöplerin biriktiği alanlarda asılan pankartlarda şu ifadeler yer aldı: “Bir düşünün, ya bir de ülkeyi yönetselerdi”. Pankartlarda herhangi bir siyasi parti ya da kişi imzası bulunmaması, tepkilerin vatandaş kaynaklı ve bağımsız olduğunu gösterdi.

Büyükşehir belediyesinin çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan çöp krizinin çözümü için yeni çöp tesisi yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri, geçici çözümlerle kentin hijyen sorunlarını minimize etmeye çalışırken, kalıcı çözüm için altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekiyor.