Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka, evinde lider Anadolu Efes’i ağırladı. İlk yarısını önde tamamladığı maçta Anadolu Efes, son periyotta üstünlüğünü koruyarak 101-87 galip geldi.

Karşıyaka Evinde Anadolu Efes’e direnemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Karşıyaka, evinde Anadolu Efes’i ağırladı. Maça hızlı başlayan Karşıyaka, ilk periyodu 34-25 önde kapattı. Devreyi ise 50-47 üstünlükle tamamladı.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, 9-0’lık seriyle üstünlüğü ele aldı. 24. dakikada fark 6 sayıya yükseldi. Karşıyaka’nın öne geçmesine izin vermeyen Efes, üçüncü periyodu 71-65 önde tamamladı.

Son periyotta Anadolu Efes farkı açtı

Son periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan Anadolu Efes, son düdükte 101-87 galip gelerek ligdeki 4’te 4 performansını sürdürdü. Karşıyaka ise bu sonuçla 3. mağlubiyetini aldı.

Takımların skor dağılımı

Karşıyaka:

  • Chiozza 12

  • Manning 6

  • Alston 22

  • Samet Geyik 10

  • Moore 12

  • Young 20

  • Gordic 5

  • Egemen Yapıcı

  • Ege Özçelik

  • Mert Celep

Anadolu Efes:

Periyot Skorları:

    1. Periyot: 34-25

  • Devre: 50-47

    1. Periyot: 65-71

  • Son Periyot: 87-101

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz