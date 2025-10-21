Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka, evinde lider Anadolu Efes’i ağırladı. İlk yarısını önde tamamladığı maçta Anadolu Efes, son periyotta üstünlüğünü koruyarak 101-87 galip geldi.
Karşıyaka Evinde Anadolu Efes’e direnemedi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Karşıyaka, evinde Anadolu Efes’i ağırladı. Maça hızlı başlayan Karşıyaka, ilk periyodu 34-25 önde kapattı. Devreyi ise 50-47 üstünlükle tamamladı.
Üçüncü periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, 9-0’lık seriyle üstünlüğü ele aldı. 24. dakikada fark 6 sayıya yükseldi. Karşıyaka’nın öne geçmesine izin vermeyen Efes, üçüncü periyodu 71-65 önde tamamladı.
Son periyotta Anadolu Efes farkı açtı
Son periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan Anadolu Efes, son düdükte 101-87 galip gelerek ligdeki 4’te 4 performansını sürdürdü. Karşıyaka ise bu sonuçla 3. mağlubiyetini aldı.
Takımların skor dağılımı
Karşıyaka:
Chiozza 12
Manning 6
Alston 22
Samet Geyik 10
Moore 12
Young 20
Gordic 5
Egemen Yapıcı
Ege Özçelik
Mert Celep
Anadolu Efes:
Larkin 21
Erkan Yılmaz 2
Dessert 9
Babb
Smits 13
Şehmus Hazer 8
Loyd 12
Dozier 15
Swider 11
Jones 10
Sarper David Mutaf
Periyot Skorları:
Periyot: 34-25
Devre: 50-47
Periyot: 65-71
Son Periyot: 87-101
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz