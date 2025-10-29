İzmir’in dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Çiğli, Bornova, Selçuk ve Bayraklı’da binlerce vatandaş kortej yürüyüşleri, konserler ve fener alaylarında buluşarak “Yaşasın Cumhuriyet” sloganlarını hep bir ağızdan haykırdı.

İzmir’de 29 Ekim coşkusu: Kent kırmızı-beyaza büründü

İzmir, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünde adeta tek yürek oldu. Kentin dört bir yanında binlerce vatandaş, fener alayları, kortej yürüyüşleri ve konserlerle Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Çiğli, Bornova, Selçuk ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde marşlar yankılandı, Türk bayrakları dalgalandı.

Çiğli’de “İstiklâlden İstikbale” büyük yürüyüş

Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği “İstiklâlden İstikbale Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü”, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’ndan başlayan yürüyüş, meşaleler ve marşlar eşliğinde Atatürk Heykeli’nde son buldu.

Vatandaşlar balkonlardan alkışlarla destek verirken, yürüyüşe Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eşi Gamze Yıldız, CHP ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sporcular ve izciler katıldı.

Başkan Yıldız, “Cumhuriyet asla yıkılmayacak, bizimle ilelebet yaşayacak” diyerek şu mesajı verdi:

“Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. 10 kardeşli bir babanın evladı olarak bu Cumhuriyet’e minnettarım. Atatürk’ün bize armağan ettiği bu değer sonsuza kadar yaşayacak.”

Bornova’da “Bi Hayat Fest” ve kortejle Cumhuriyet kutlaması

Bornova’da kutlamalar, Cumhuriyet korteji ve ardından düzenlenen Sevcan Orhan konseriyle büyük coşkuya sahne oldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ve kızlarıyla vatandaşlarla birlikte yürüdü.

Korteje binlerce Bornovalı katılırken, yürüyüş “Bi Hayat Fest” alanında sona erdi. Festivalde SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız için destek çağrısı yapıldı.

Başkan Ömer Eşki, konuşmasında şunları söyledi:

“Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Kadınların özgürleşmesi, çocukların eğitim hakkı ve eşit yurttaşlık Cumhuriyet’in eseridir. Kadınların ve çocukların özgür olduğu bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Selçuk’ta “Cumhuriyet Her Yerde” sloganı yankılandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri kapsamında, Efes Selçuk’un Belevi Mahallesi’nde büyük bir kutlama düzenlendi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı.

Başkan Sengel, “Cumhuriyet’in devrimlerini yaşatmaya söz veriyoruz” derken,

Başkan Tugay şu ifadeleri kullandı:

“İzmir, hem kurtuluşun hem de kuruluşun kentidir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü aktarmak hepimizin görevidir.”

Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

Bayraklı’da meşalelerle aydınlanan kortej

Bayraklı’da binlerce vatandaş, bando eşliğinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi. Özkanlar’dan başlayan yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in önemini şu sözlerle anlattı:

“Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir milletin yeniden doğuşudur.

Cumhuriyet; kadının eşit yaşam hakkıdır, gencin umududur, çocuğun özgür gülüşüdür.

Bu coşkuyu Bayraklı’dan yükselteceğiz. Yaşasın Cumhuriyet!”

İzmir’in her köşesinde tek ses: “Yaşasın Cumhuriyet”

İzmir genelinde belediyelerin düzenlediği etkinlikler, konserler, kortejler ve fener alayları ile devam etti. Vatandaşlar, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma mesajı verdi.

Kent meydanları kırmızı-beyaza bürünürken, “10. Yıl Marşı” hep bir ağızdan söylendi.