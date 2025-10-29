İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında şiddete karşı farkındalık projesi başlattı. 410 otobüse acil durum hatlarını bildiren afişler yerleştirilirken, durak ekranlarında kadın yolcuların gece saatlerinde istedikleri noktada inebileceği hatırlatıldı.

İzmir’den örnek uygulama: Şiddete karşı toplu ulaşımda farkındalık

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın “Ulaşım” başlığı kapsamında ESHOT ile önemli bir ortak çalışmaya imza attı.

Proje çerçevesinde, şiddete maruz kalan ya da risk altındaki kadınların ulaşabileceği acil durum hatlarını bildiren afişler 410 otobüse yerleştirildi.

410 otobüste acil hatlar: 183, 153, KADES ve Kadın Dayanışma Merkezi

ESHOT otobüslerine asılan bilgilendirme afişlerinde;

183 Şiddetle Mücadele Hattı, İzmir’de Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı İçeriği Görüntüle

KADES mobil uygulaması,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi (0232 293 42 93),

153 Hemşehri İletişim Merkezi numaraları yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ekipleri, afişlerin yanı sıra kadınların güvenli ulaşımı için farklı bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Kadınlara gece güvenliği: 22.00-06.00 saatlerinde durak dışı iniş hakkı

Proje kapsamında otobüs duraklarındaki ekranlara da özel görseller yansıtıldı. Bu görseller, kadın yolcuların 22.00 ile 06.00 saatleri arasında, güzergâh üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye atmadan durak harici noktalarda inebileceğini hatırlatıyor.

Bu uygulama sayesinde kadın yolcuların gece saatlerinde daha güvenli şekilde evlerine ulaşmaları amaçlanıyor.

“Kadınların güvenliği her alanda önceliğimiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın sadece bir belge değil, toplumsal farkındalığı artıran bir yol haritası olduğunu vurguladı.

Yetkililer, “Toplu ulaşımda kadınların güvenliği önceliğimiz. Şiddete karşı bilgilendirme çalışmalarımızı kentin tüm alanlarına yaymayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Amaç, doğru mekanizmalara erişilebilirliği kolaylaştırmak”

Proje hakkında bilgi veren Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ, “Üst politika belgemiz olan Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanında görünür kılmayı hedefliyoruz. Eylem planı doğrultusunda ‘Ulaşım’ başlığı altında ESHOT ile önemli bir adım attık. Acil durum hatlarının bilinirliğini artırmak, ihtiyaç halinde doğru mekanizmalara erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme afişlerimizi otobüslere yerleştirdik. 410 otobüse acil durum hatlarını bildiren afişlerimizi astık. Yalnızca kadınların değil erkeklerin de gördüğü, herkesin birbirine bildireceği bir kamu alanı olması nedeniyle afiş çalışmaları için otobüsler seçildi. Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde ESHOT ile yapılan çalışmalardan biri de 22.00-06.00 saatleri arasında kadın yolcuların güzergâh üzerinde durak olmadan da istedikleri noktada araçtan inebilmesi. Bu da kadınlar için daha güvenli bir yolculuğu sağlayacak” dedi.

“Güvenliği sağlayan uygulama”

Hat şoförü Songül Güven de “Bu çalışmayı çok doğru buluyorum. Gün içinde çok sayıda kadın ve erkek yolcu otobüslere bindiği için güzel bir bilgilendirme yapılmış olacak. Bir kadın olarak ben de çok teşekkür ediyorum. Kadınlar 22.00-06.00 saatleri arasında güzergâh üzerinde istediği yerde otobüsümüzden inebiliyor. Bu uygulamayı da çok güvenli buluyorum. Tüm kadınlar için güzel bir proje” diye konuştu.