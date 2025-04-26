İzmir'de DEAŞ'a fon sağlayan çoğu Suriyeli 13 şüpheli yakalandı, 11 kişi tutuklandı. Operasyonda yüklü miktarda para ve dijital materyale el konuldu.

İzmir'de DEAŞ'ın finans ayağına darbe

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı.

Eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, geçmişte çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 12 Suriye uyruklu şahıs ile sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yapan 1 Türk vatandaşı ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 2 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İkametlerde yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 milyon 361 bin 110 TL nakit para, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. El konulan malzemeler, soruşturmanın genişletilmesi amacıyla emniyet birimlerine teslim edildi.

11 şüpheli tutuklandı, 2 kişi sınır dışı edilecek

Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıktan serbest bırakılan 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.