İzmir'in Torbalı ilçesinde, 2017 yılında market poşetini açarken yaşadığı talihsiz kaza sonucu gözüne bıçak saplanan 17 yaşındaki Sudenaz Aldağ, beş yıl aradan sonra ikinci kornea nakli operasyonu geçirdi. İlk kornea nakli ardından yaşanan komplikasyonlar, genç kızı ikinci bir ameliyata zorladı.

Kaza anı ve ilk müdahale

2017 yılının haziran ayında, 10 yaşındayken yaşadığı olayda Sudenaz Aldağ, market poşetlerini açarken düğümü çözemeyince meyve bıçağını kullanmaya karar verdi. Sert bir hamle sonucu bıçak gözüne battı. İlk başta göz tansiyonu yüksekliği nedeniyle tedavi gören Sudenaz’a, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kornea nakli yapıldı. Ancak, korneanın zamanla bulanıklaşması üzerine yeniden bir nakil yapılması gerekti.

İzmir Şehir Hastanesi'nde başarılı operasyon

Genç kız için son olarak İzmir Şehir Hastanesi’nde, Doç. Dr. Bora Yüksel ve ekibi tarafından ikinci kornea nakli gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası Sudenaz’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yüksel, “İlk kornea nakli bir süre saydam kaldı, ancak göz tansiyonu nedeniyle bulanıklaştı. Yeni kornea başarılı bir şekilde yerleştirildi ve şu anda iyi bir durumda. Tansiyon kontrol altına alındı ve doku iyileşmeye devam ediyor. Görme yetisi konusunda 6 ay içinde iyileşme bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Baba Yılmaz Aldağ’ın anlatımı

Oğlunun yaşadığı süreci anlatan baba Yılmaz Aldağ, “Kızım, poşetleri açarken düğümleri çözemedi ve meyve bıçağı kullanmaya başladı. Bıçak gözüne saplandı ve korneayı kesmiş oldu. İlk olarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildi, ardından göz tansiyonu yüksekliği nedeniyle tedaviye devam edildi. 2019 yılında ilk kornea nakli gerçekleştirildi ve başarıyla sonuçlandı. Ancak pandemi sürecinde tedavi aksadı, bu nedenle ikinci bir nakil gerekti” dedi.

Göz sinirlerinin durumu

Doç. Dr. Yüksel, göz sinirlerinin kazadan etkilenmiş olduğunu belirterek, “Göz sinirleri zedelendiği için tamamen normal görmeyi beklemek zor olabilir. Ancak, gözün saydamlığı ve estetik durumu iyi. İlaç tedavisi ve düzenli kontroller ile iyileşme süreci devam edecek” ifadelerini kullandı.

Baba Yılmaz Aldağ, kızının göz sağlığının iyileşmesini ve normal bir yaşam döngüsüne dönmesini temenni etti. Doktorların yönlendirmelerinden memnun olduklarını belirtti. Sudenaz’ın sağlık durumu ve görme yetisinin iyileşme süreci, doktorların düzenli kontrolleriyle takip edilecek.