Trendyol 1. Lig'in 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre, 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı dışındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
23 Ağustos Cuma
21.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu
24 Ağustos Cumartesi
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır
19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK: Erdem Mertoğlu
21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor: Yasin Kol
21.45 Boluspor-Esenler Erokspor: Adnan Deniz Kayatepe
25 Ağustos Pazar
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer
21.45 Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Feridun Daldaş
21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: İlker Yasin Avcı
26 Ağustos Pazartesi
21.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik
Sakaryaspor - Amed Sportif maçının tarihi değişti
TFF 1. Lig'in 3. haftasında, 25 Ağustos Pazar günü oynanması planlanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinin tarihi ve stadyumu değişti. Bu önemli karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.15'te Ümraniyespor'un maçlarını oynadığı Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.