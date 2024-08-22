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TFF 1. Lig'in 3. haftasında, 25 Ağustos Pazar günü oynanması planlanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinin tarihi ve stadyumu değişti. Bu önemli karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.15'te Ümraniyespor'un maçlarını oynadığı Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakem ler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre, 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı dışındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

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