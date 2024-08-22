Trendyol 1. Lig'in 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre, 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı dışındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

23 Ağustos Cuma

21.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu

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24 Ağustos Cumartesi

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır

19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK: Erdem Mertoğlu

21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor: Yasin Kol

21.45 Boluspor-Esenler Erokspor: Adnan Deniz Kayatepe

25 Ağustos Pazar

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

21.45 Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Feridun Daldaş

21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: İlker Yasin Avcı

26 Ağustos Pazartesi

21.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik

Sakaryaspor - Amed Sportif maçının tarihi değişti

TFF 1. Lig'in 3. haftasında, 25 Ağustos Pazar günü oynanması planlanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinin tarihi ve stadyumu değişti. Bu önemli karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.15'te Ümraniyespor'un maçlarını oynadığı Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ