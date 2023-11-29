Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi kasım ayı olağan toplantısı yedinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Kültürpark'taki belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Oturumda İzmir'de geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağış ve deniz taşması nedeniyle bir çok mesken ve işyerinin sular altında kalmasının ardından mağdur olan vatandaşlara İZBB tarafından verilecek nakdi destek görüşüldü. Meclisten oy birliği ile kabul edilen karara göre mağdur vatandaşlara hasar oranına göre; Aralık ayı içerisinde 15 bin, 20 bin ve 25 bin lira olmak üzere maddi destek sağlanacak.