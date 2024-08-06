Ticaret Bakanlığı, ayçiçek ürünü hasadı başlarken, 2025 yılı için önemli bir karar aldı. Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağı için yeni tarife kontenjanı, üretici ve tüketiciyi koruyacak şekilde yeniden düzenlendi.

Arz-talep dengesi sağlanıyor

Piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordineli çalışıyor. Bu kapsamda, iklim şartları ve küresel gelişmelerin etkisiyle üretimi olumsuz etkilenen yağlık ayçiçeği tohumunda arz-talep dengesi sağlanıyor.

Yeni tarife kontenjanı uygulaması

Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumunda 2025 yılı başında oluşacak ihtiyacın yerli üretimle karşılanamayan kısmı için gerekli düzenlemeleri yaptı. Yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalar için 1 Temmuz-30 Kasım 2024 tarihleri arasında 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu veya 400 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatında yüzde 8 ve yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

Çiftçi gelirleri korunacak

Bu ithalat izni, sadece yerli üreticinin zarar görmemesi amacıyla, 1 Ocak-30 Nisan 2025 tarihleri arasında yerli ayçiçeği tohumunun iç piyasada tükenmesi halinde verilecek. Hasat döneminin yaklaşmasıyla düşük vergili ithalat imkanı sona erecek. Böylece, yerli üretim teşvik edilerek çiftçilerin gelirleri korunacak ve tüketiciler spekülatif fiyatlardan etkilenmeyecek.