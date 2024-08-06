İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Denizle Buluşmayan Kalmasın” projesi, Temmuz ayında dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar için düzenlenen deniz gezileriyle büyük bir beğeni topladı. Özellikle kadınlar ve çocuklar, bu geziler sayesinde ilk kez denizle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı ücretsiz ulaşım ve organizasyon sayesinde, katılımcılar deniz keyfini güvenli ve rahat bir şekilde yaşama fırsatı buldu. Geziler, yaz dönemi boyunca devam edecek ve yurttaşlar Dayanışma Noktaları aracılığıyla bu programa dahil olabilecek. Dayanışma noktalarından alınan İzmirliler, belediyenin sağladığı servislerle deniz gezilerine katıldıktan sonra aynı noktaya geri bırakılıyor.