Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son dönemde Sandık Kokusu dizisinde rol alan Cavadzade, tatil dönüşünde gazetecilere verdiği esprili yanıtla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Tatilden döndü, soruları yanıtladı

“Al Yazmalım”, “Küçük Ağa”, “Bizim Hikaye”, “Aşk Tesadüfleri Sever 2” ve “Yasak Elma” gibi projelerle tanınan Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Pamir Pekin ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle gündeme gelmişti. Ayrılık haberlerinin ardından soluğu Mısır’da alan ünlü oyuncu, tatil dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Genç erkeklerin kanını içiyorum”

Muhabirlerin “Genç kalma sırrınız nedir? Hayatınızda kimsenin olmaması mı etkiliyor?” sorusu üzerine Cavadzade, gülümseyerek, “Genç erkeklerin kanını içiyorum” diyerek şaka yaptı. Oyuncunun bu esprisi etrafındakileri kahkahaya boğdu.

Gülşen göndermesi dikkat çekti

Sözleriyle gündem yaratmayı seven oyuncu, sohbet sırasında ünlü popçu Gülşen’e de atıfta bulundu. “Gülşen benden beter, kadının her cümlesi olay oluyor” diyen Cavadzade, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Cavadzade’nin esprili çıkışı kısa sürede magazin dünyasının yeni malzemesi olurken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.