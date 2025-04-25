Oxford United ile Sunderland 26 Nisan Cumartesi günü Championship'te karşılaşacak. Maç saat 17:00’de TV 8 Buçuk ve Exxen’de canlı yayınlanacak.
Oxford United Sunderland maçı hangi kanalda?
İngiltere Championship’in heyecan dolu haftasında Oxford United ile Sunderland karşı karşıya geliyor. 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 17:00’de başlayacak.
Karşılaşma, TV 8 Buçuk ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, frekans ve yayın platformu bilgilerini araştırıyor.
TV 8 Buçuk ve Exxen canlı yayın bilgileri
TV 8 Buçuk yayın bilgisi
Oxford United - Sunderland mücadelesi, şifresiz olarak TV 8 Buçuk kanalında yayınlanacak. Kanal bilgileri şu şekildedir:
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Digiturk: 55. kanal
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D-Smart: 47. kanal
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Tivibu: 52. kanal
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Vodafone TV: 29. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilir.
Exxen yayın bilgisi
Maç aynı zamanda şifreli yayın yapan Exxen platformundan da izlenebilecek. Exxen'e internet üzerinden ve uydu bağlantısıyla erişim sağlanabiliyor.
Oxford United - Sunderland maçı detayları
Maç Günü
Oxford United ile Sunderland arasındaki maç, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç Saati
Mücadele, Türkiye saati ile 17:00’de başlayacak.
Stadyum
Karşılaşma, İngiltere’nin Oxford kentindeki Kassam Stadyumu'nda oynanacak.