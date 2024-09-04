TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, sezona galibiyetle başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, tam anlamıyla takım olabilmek için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. İç sahada 2-0 kazandıkları İnegölspor maçını değerlendiren genç teknik adam, ligin ilk maçlarının her zaman zor geçtiğini ifade ederek, "Gol yemeden kazandık, futbolcularımızı ve teknik ekibimi kutluyorum. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok değerliydi, bu galibiyet onlara güzel bir armağan oldu" dedi.

Şahan, takım olarak her hafta daha iyi olmak için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Hatalardan ders çıkarıp bir sonraki maçta daha iyi olacağız. İnegölspor maçı geride kaldı, şimdi hafta sonu oynayacağımız Kepezspor maçına odaklanıyoruz. O maçtan da galip geleceğimize inanıyorum. Henüz yüzde 60'lar seviyesindeyiz, uyum sürecindeyiz ve takım olabilmek için birkaç haftaya daha ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.