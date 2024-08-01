Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ortaklaşa hazırladığı Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu'na göre, 2024 yılında Ege Bölgesi’nde portakal rekoltesi 286 bin 403 ton olarak bekleniyor. Mandalina rekoltesi yüzde 12,3 oranında azalarak 299 bin tondan 262 bin tona düşerken, limon rekoltesi yüzde 6,6'lık bir kayıpla 136 bin tondan 127,5 bin tona geriledi. Altıntop rekoltesi ise yüzde 10'luk bir düşüşle 6 bin 127 ton olarak öngörüldü.

Ürün kalitesi ihracata uygun

Ege Bölgesi narenciye rekoltesi, 2023 yılının gerisinde kalmasına rağmen son 10 yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ürünlerin kalitesinin ihracata uygun olduğunu ve başarılı bir ihracat sezonu hedeflediklerini belirtti.

Muğla narenciye üretiminde lider

Muğla, 363 bin 874 tonluk narenciye rekoltesiyle Ege Bölgesi’nde lider konumda. Portakal rekoltesi 206 bin 951 ton, limon rekoltesi 127 bin 560 ton, mandalina rekoltesi 24 bin 449 ton ve altıntop rekoltesi 4 bin 779 ton olarak hesaplandı. Muğla, Ege Bölgesi narenciye rekoltesinin yüzde 53'ünü üretiyor.

İzmir'de, satsuma mandalina ağırlıklı olarak 165 bin 790 ton narenciye rekoltesi öngörülürken, Aydın'da 79 bin 313 ton portakal ve 50 bin 982 ton mandalina olmak üzere toplam 133 bin 43 ton narenciye rekoltesi bekleniyor. Balıkesir'de ise 21 bin 182 ton mandalina üretimi tahmin ediliyor.

Türkiye narenciye ihracatında yükselişte

2023 yılında Türkiye, yaş meyve sebze sektöründe 3 milyar 491 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, narenciye sektörü 1 milyar 112 milyon dolar ile ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı. 2024 yılının ilk yarısında narenciye ihracatı yüzde 12 artışla 504 milyon dolara yükseldi. Yıl sonunda hedef, 1 milyar 250 milyon dolar.

Nar ihracatında rekor

Nar yetiştiriciliği, hem sofralık tüketim hem de sanayi sektörü için artış göstermekte. 1988 yılında 45 bin ton olan Türkiye'nin nar üretimi, 2023 yılında 638 bin tona ulaştı. 2023 yılında nar ihracatından 131 milyon dolar döviz girdisi elde edildi.

Muğla, 64 bin 353 ton nar üretimiyle Ege Bölgesi’nde lider. Denizli'de 51 bin 206 ton, Aydın'da 9 bin 851 ton ve İzmir'de 9 bin 625 ton nar üretimi bekleniyor. Ürünlerin büyük kısmı ihracata uygun. 2024 yılında nar ihracatının 150 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.