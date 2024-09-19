İzmir'de Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü öğretim görevlisi Mehmet Uysal (56), kimliği belirsiz dolandırıcıların telefonla kendisini 100 bin TL dolandırmasının şokunu yaşadı. Uysal, dolandırıcıların adına çekilen 150 bin TL kredinin 100 bin TL'sini başka bir hesaba havale ettirdiğini belirtti.

Olayın detayları

Olay, 11 Eylül’de Uysal’ın babası Ali Burhan Uysal (86) ile ilgilenmek üzere Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bulunduğu sırada meydana geldi. Mehmet Uysal’ın telefonunu arayan ve kendisini "Tolga Öztürk" olarak tanıtan kişi, bankanın genel merkezinden aradığını iddia ederek Uysal’a maaş hesabından 150 bin TL'lik kredi çekildiğini, bu miktarın 100 bin TL'sinin başka bir hesaba transfer edildiğini söyledi. Uysal, cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasıyla hesabını kontrol etmeye çalıştı, ancak erişim sağlayamadı.

Cep telefonuna mesajlar geldi

Dolandırıcı, işlemi durdurmak için onay vermesi gerektiğini belirtti ve Uysal, bu talimatı yerine getirdi. Telefon görüşmesi sona erdiğinde, Mehmet Uysal cep telefonuna kredinin çekildiğine dair mesajlar aldı. Durumdan şüphelenen Uysal, bankanın müşteri hizmetlerini aradığında, hesabından 150 bin TL'lik kredi çekildiğini ve 100 bin TL’sinin başka bir hesaba transfer edildiğini öğrendi. Banka yetkilileri, durumu çözmek için savcılığa başvurması gerektiğini belirtti.

"Banka neden sessiz kaldı anlamış değilim"

Bankada bir güvenlik açığının yaşandığını ifade eden Uysal, savcılığa suç duyurusunda bulunarak olayı bildirdi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Uysal, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: “Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İnceleme sırasında, aynı gün yeni bir hesap açıldığını ve kredi çekildiğini öğrendik. 150 bin TL'nin 100 bin TL'si başka bir hesaba gönderilmiş. Banka, en basit işlemlerde bile bilgilendirme yaparken, bu konuda neden sessiz kaldı anlamış değilim. Bankaların telefonla kredi çekimini kolaylaştırması, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Bu konuda daha dikkatli olunmalı. Başka kimsenin bu şekilde mağdur olmasını istemiyorum.”