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Gözaltına alınan Ö.G.T. ve D.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin yanında sevkiyat için kullanılan dron ekipmanları ile satışa hazır halde çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Elde edilen deliller, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

Uyuşturucu taşıyan dron polis tarafından havada etkisiz hale getirilirken, olay yerinde bulunan Ö.G.T. (26) ve D.G. (26) isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde dron kullanarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapmaya çalışan iki kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda sevkiyatta kullanılan dron havada etkisiz hale getirildi, şüpheliler tutuklandı.

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