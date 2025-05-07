İzmir'de iklim politikalarına yurttaş katılımı başlıyor. Seçilecek 50 kişi, iklim çözüm önerilerini belediyeye sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların iklim politikalarına aktif katılımını sağlamak amacıyla "İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi" projesini başlattı. Farklı demografik özelliklere sahip 50 kişinin bir yazılım aracılığıyla seçileceği meclisin önerileri, belediyenin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na entegre edilecek.

Katılımcı iklim yönetimi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede katılımcı bir model geliştirmek için "İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi" projesini hayata geçirdi. Yuva Derneği ve Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) iş birliğiyle yürütülecek proje, UNDP tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Katılım Projesi kapsamında destekleniyor.

50 kişilik meclis yazılım ile belirlenecek

Belediye, İzmir genelinde demografik çeşitliliği temsil eden kişilere SMS yoluyla ulaşacak. Başvuruların ardından demokratik ilkelerle çalışan bir yazılım, 50 kişilik meclis üyelerini seçecek. Bu üyeler, 7, 21 Eylül; 5, 9 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde beş oturumda bir araya gelecek.

Eğitim ve çözüm oturumları yapılacak

İlk oturumda iklim okuryazarlığı eğitimi verilecek. Ardından dört oturum boyunca "Isınan bir İzmir'de Nasıl Hayatta Kalırsın?" sorusuna su yönetimi, sağlık ve kentsel yeşil alanlar başlıklarında çözüm önerileri geliştirilecek.

Öneriler eylem planına entegre edilecek

Meclis sonuçları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na dahil edilecek. Proje, aynı zamanda diğer kentler için örnek bir yönetişim modeli sunmayı hedefliyor.

Uluslararası iyi örnekler incelendi

Proje ortakları, Londra'da üç farklı yurttaş meclisi ve bir yerel yönetimle temas kurarak iyi uygulama örneklerini yerinde inceledi. Bu deneyimler, İzmir'de uygulanacak modele yön verecek.