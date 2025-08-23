İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün ulusal çapta düzenlediği “Edebiyat Yolculuktur” temalı Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması lise öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Başvurular 15 Mayıs’ta başladı ve 31 Temmuz’da sona erdi. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından toplam 241 eser gönderildi. Ön elemenin ardından jüri değerlendirmesine 204 eser sunuldu.

Jüri değerlendirmelerini tamamladı

Eserler, 15 Ağustos’ta Alsancak Kent Kütüphanesi’nde yapılan toplantıda jüri üyeleri Veysel Çolak, Asuman Susam, Duygu Kankaytsın, Barış İnce, Mehmet Atilla, Gizem Pınar Karaboğa, Tuğrul Keskin, Y. Bekir Yurdakul ve Gülce Başer tarafından titizlikle değerlendirildi. Yarışmanın raportörlüğünü Duygu Özsüphandağ Yayman ve Mehmet Emin Karagöz üstlendi.

Ödüller belirlendi

Dereceye giren eser sahipleri toplam 60 bin TL ödül kazandı.

Birinciye 20 bin TL,

İkinciye 15 bin TL,

Üçüncüye 10 bin TL verildi.

Her dalda dikkate değer bulunan üç eser sahibine ise 5 bin TL mansiyon ödülü takdim edildi.

Eserler festival antolojisinde yayımlanacak

Dereceye giren ve mansiyon kazanan eserler, 17-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 9. İzmir Edebiyat Festivali Antolojisi’nde yayımlanacak.

Sonuçlar internetten takip edilecek

Yarışma sonuçları 30 Ağustos’ta izmir.art

adresinde ilan edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarışmayla lise düzeyindeki genç kalemleri teşvik etmeyi ve Türk edebiyatına yeni yetenekler kazandırmayı amaçladı.