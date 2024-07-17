Tepe Emlak Yatırım yönetimindeki Ege Perla, 20-21 Temmuz tarihlerinde İzmir İl Yöre Satranç Turnuvası Federasyonu iş birliği ile Dünya Satranç Günü’ne özel bir etkinlik düzenliyor. Turnuvaya dünya çapında tanınan satranç ustaları katılacak.

Satranç tutkunları için büyük bir heyecan sunan bu etkinlik, özellikle çocuklar için düzenlenen ELO Müsabakası: Satranç Turnuvası ile dikkat çekiyor. Genç satranç ustaları, zeka dolu bir mücadele sergileyerek kendilerini gösterecekler. Dünya genelinden katılımcılarla renklenecek bu turnuvada dereceye giren oyuncular madalyonla ödüllendirilecek.

Ege Perla’da büyük satranç buluşması

Etkinlik, dünya çapında geçerli kuvvet derecesi olan A sınıfı sporcuların katılımıyla daha da prestij kazanıyor. İzmir İl Yöre Satranç Turnuvası Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen bu turnuva, satranç severler için unutulmaz bir deneyim olacak. Satranç tutkunuysanız, 20-21 Temmuz tarihlerinde Ege Perla’da düzenlenecek bu heyecan verici etkinliği kaçırmayın!