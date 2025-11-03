İzmir’in Bornova ilçesinde düzenlenen “Cadılar Bayramı” etkinliğinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Alp S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Genç yaşta yaşamını yitiren Alp S.’nin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi’ne getirilen cenazede, anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alp S.’nin naaşı Doğançay Mezarlığı’nda defnedildi.

Market sahibi adli kontrolle serbest kaldı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan market sahibi G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

1 Kasım akşamı Kazımdirik Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında düzenlenen etkinliğe katılan Alp S., bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Hemen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Alp S. ve arkadaşlarının etkinlik öncesinde bir marketten alkol ve enerji içeceği aldıklarını, içecekleri tükettikten sonra eğlenceye gittiklerini tespit etti.

Alp S.’nin fenalaşmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında market sahibi G.Y. gözaltına alınmıştı.