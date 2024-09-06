İzmir'in Konak ilçesinde, 12 Temmuz'daki sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüyle ilgili 42 sanıklı davanın ikinci gününde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Davanın ikinci celsesi, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İlk gün 13 tutuklu sanığın ifadeleri alınırken, bugün tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları dinlenmeye başlandı.

İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, "Keşke oradan ben geçseydim de ben ölseydim. Hepsinden şikayetçiyim. Benim bir oğlum vardı gitti. Getirsinler benim oğlumu" dedi. Baba Yalçın Öktemay ise, "Her şeyini yaktılar yavrumun. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme salonunda tutuklu sanıkların kelepçeli olarak bulunmasına avukatlar sert tepki gösterdi. Avukatlar, sanıkların elleri bağlı olarak mahkemeye getirilmesinin adaletsiz olduğunu savundu.

İZSU'nun geçmiş dönem Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise mahkemeye SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyetinin mütalaa ve ara kararını açıklaması bekleniyor.