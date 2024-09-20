Sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup'ta Karşıyaka, Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 gibi farklı bir skorla mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçta, yeşil-kırmızılı ekip baştan sona üstün bir performans sergiledi. Maçın ilk üç periyodunu sırasıyla 26-10, 48-27 ve 67-43 önde bitiren İzmir temsilcisi, taraftarına umut veren bir oyun ortaya koydu.

Yeni transferlerden önemli katkı

Karşıyaka'da yeni transferlerden Boutseille 14, McDermott 13, Jefferson ise 12 sayı ile takımına önemli katkı sağladı. Geçen sezondan kadroda kalan tek yabancı oyuncu McCollum da 13 sayı ile mücadele etti.

Karşıyaka, yarın saat 15.30'da Pınar Cup'taki son maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya gelecek.