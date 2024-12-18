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Kundaklanma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de anten tamir etmek için çatıya çıkan genç düşerek öldü

İzmir'de anten tamir etmek için çatıya çıkan genç düşerek öldü

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi takibe aldı.

Ödemiş ilçesinde geçen pazartesi gece saat 03.20 sıralarında edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K., eski karısı C.K.'ye ait park hâlindeki 35 EE 023 plakalı otomobili ateşe verdi.

İzmir'de eski eşinin otomobil ini ateşe verip kaçan ve daha sona polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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