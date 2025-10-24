İYTE, Teknopark İzmir ve Munzur Üniversitesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Tunceli’de “Teknopark İzmir Tunceli Girişim Ofisi” kurulması konusunda mutabakata varıldı. Tunceli Valiliği’nin desteğiyle hayata geçirilecek proje, bölgedeki yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve Teknopark İzmir heyeti, Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ü ziyaret ederek girişim ofisinin hedeflerini görüştü. İş birliği ile Teknopark İzmir’in deneyimi, Munzur Üniversitesi’nin bilimsel potansiyeli ve Tunceli Valiliği’nin yerel destek mekanizmaları birleştirilecek.

Vali Şefik Aygöl, girişim ofisinin bölgenin teknoloji tabanlı üretim ve girişimcilik kapasitesini artıracağını belirterek, “Bu proje sayesinde Tunceli’de yenilikçi üretim, istihdam ve yerel kalkınma el ele ilerleyecek” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kenan Peker, girişim ofisinin Tunceli’nin akademik ve ekonomik potansiyelini açığa çıkaracağını belirtti. “Gençlerimiz kendi topraklarında katma değer yaratacak ve dünyaya açılma imkânı bulacak” dedi.

İYTE ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran, girişim ofisinin yalnızca Tunceli için değil, Türkiye genelinde yenilikçiliği teşvik eden bir model olacağını vurguladı. “Fikirden ürüne, ticarileşmeden uluslararasılaşmaya kadar tüm süreçleri destekleyeceğiz” dedi.

Taraflar, önümüzdeki dönemde kurulacak ofisin yol haritasını belirlemek için teknik ekiplerin bir araya gelmesi ve detaylı planlama çalışmalarının başlatılması konusunda fikir birliğine vardı.