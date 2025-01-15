MasterChef Türkiye 2024’ün en dikkat çeken yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, yüzüne kızgın yağ sıçradığı olayla gündem olmuştu. Yarışma sırasında yaşadığı bu talihsiz kaza nedeniyle günlerce hastanede tedavi gören Aydın, yüzündeki izlerle ilgili sosyal medyada "kurgu yapıyor" yorumlarına maruz kalmıştı. Beyza, konu hakkında uzun süre sessiz kalmıştı.

Hastanede çektiği fotoğrafı paylaştı

Beyza, takipçileriyle son paylaştığı hastane fotoğrafında, yüzündeki yanık izlerini gösterdi. Fotoğraf, izleyenler tarafından dikkatle incelenirken, Beyza’nın yüzündeki kızarıklık ve izler "kurgu" iddialarına kesin bir yanıt verdi.

MasterChef'ten sonra hayatındaki değişim

Beyza, yarışmaya katılma amacını ve bu süreçte yaşadığı değişimi şu şekilde açıkladı: "Aslında ailem için geldim ama hayatım tamamen değişti. MasterChef ile sadece yemek değil, çok değerli yaşam tecrübeleri kazandım ve Türkiye'de yaşamaya karar verdim," dedi.