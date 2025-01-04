İzmir’in Menderes ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve müdahale

Kaza, saat 09.00 sıralarında Menderes-Gümüldür kara yolunda meydana geldi. 07 ZD 994 plakalı otomobil, Ç.K. yönetimindeki 35 SD 433 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazanın ardından otomobil alev aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü, araçtan çıkamayarak yaşamını yitirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Otomobilde bulunan M.Y. ile minibüste yolcu olan Ç.K. ve G.K., kazadan yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Menderes Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlattı.

Soruşturma sürüyor

Kazanın meydana geliş sebebi ve araçların teknik durumlarına ilişkin incelemeler devam ediyor. Olayın ardından güvenlik güçleri yol güvenliği sağlarken, kaza ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.