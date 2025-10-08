İzmir Bornova’da bir pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 33 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, bisikletteki yolcu ağır yaralandı.
Bornova’da elektrikli bisiklet kazası
İzmir’in Bornova ilçesinde Gökdere Caddesi’nde meydana gelen kazada, E.G. yönetimindeki 55 AEZ 460 plakalı pikap, karşı yönden gelen elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
Elektrikli bisikleti kullanan Suriye uyruklu Osman Hacıali (33) ve bisiklette yolcu olarak bulunan M.A. çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.
Yaralılar ve müdahale
Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Osman Hacıali’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yolcu M.A., Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Pikap sürücüsü gözaltında
Kazaya karışan pikap sürücüsü E.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.