Muğla’nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar suyla doldu, denizin rengi değişti ve bazı yatlar karaya vurdu.

Muğla’da sağanak hayatı felç etti

Muğla’nın Menteşe ilçesi başta olmak üzere birçok bölgesinde etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar zor anlar yaşadı.

Akbük Koyu’nda açıkta demirli bir motoryat, kuvvetli lodos nedeniyle sürüklendi ve karaya vurdu. İçinde kimsenin bulunmadığı yat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve balıkçı tekneleri tarafından karadan çıkarıldı.

Marmaris’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı sekteye uğrattı. Meteoroloji yetkilileri, ilçeye metrekareye 64 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, İçmeler Mahallesi’nde derenin istinat duvarı çöktü ve yolun bir bölümü göçük nedeniyle ulaşıma kapandı.

Denizin rengi yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular nedeniyle kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler plajlarında denizde bu renk değişimi gözlendi.

Bodrum ilçesi de aralıklarla sağanak yağışlardan etkilendi. Yollarda oluşan su birikintileri ve denize ulaşan çamurlu sular, kıyı hattında suyun rengini değiştirdi.

Ula ilçesi Sakar Rampası mevkisinde ise yağış nedeniyle bazı hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Yağış ve fırtına, il genelinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar ve sürücüler, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.