İzmir Gaziemir’de meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü S.U. tutuklandı.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İzmir’in Gaziemir ilçesinde dün meydana gelen kazada, 15 yaşındaki Ayhan Öztoprak idaresindeki motosiklet, S.U. (54) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan Öztoprak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi.
