Tofaş, 2026 yılının Haziran ayına kadar Egea Sedan’ın üretiminin tamamen durdurulacağını açıkladı.

Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretilen ve 40’tan fazla ülkeye ihraç edilen Egea Sedan, 2015 yılından bu yana ulaştığı satış rakamlarıyla Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir yer edindi. Modelin üretiminin sona ermesiyle birlikte fabrikadaki üretim kapasitesi, yeni bir araç için kullanılacak.

Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin sorularını yanıtladığı bir yayında önemli açıklamalarda bulundu. Elordu, 2015’ten bu yana 700 binden fazla satış başarısına ulaşan Egea Sedan’ın artık üretim ömrünün sonuna geldiğini belirtti.

Elordu, “Üretime ilişkin kararımızı kısa süre içinde netleştireceğiz. Eğer uzatma olursa bu en fazla altı ayla sınırlı kalacak. Ancak 2026 itibarıyla Egea’ya kesin olarak veda edeceğiz” dedi.

Egea Sedan’ın üretimden kalkmasının en önemli nedenlerinden biri de değişen tüketici tercihleri. Elordu, müşteri beklentilerinin artık sedan modellerden SUV segmentine kaydığına dikkat çekerek, “Egea’nın başarısı, doğru ürünün doğru fiyata sunulmasından kaynaklandı. Yaklaşık 10 yılda 700 binlik satış rakamı, 1 milyon 350 binlik toplam üretim içinde çok büyük bir başarı. Bu da Türkiye’de doğru modelle benzer bir başarıyı yeniden yakalamanın mümkün olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Egea Sedan üretiminin sona ermesiyle birlikte üretim hattında oluşacak boşluk, yeni bir SUV modelle doldurulacak. Tofaş, bu hamleyle birlikte SUV segmentine odaklanan stratejik bir dönüşüm sürecine girmeye hazırlanıyor. Şirket, yeni modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşacak.

Egea Sedan’ın üretiminin sona ermesi, Türkiye otomotiv pazarı açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Uygun fiyat politikasıyla geniş kitlelere hitap eden modelin yerini alacak yeni SUV’un, benzer bir başarı yakalayıp yakalayamayacağı şimdiden merak konusu.