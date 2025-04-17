Türkiye’nin en büyük 10 bilim festivalinden biri olan TÜBİTAK destekli BilimFest Aliağa, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda kapılarını açtı. 65 atölye ve onlarca etkinlikle dikkat çeken festival, 19 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılışa yoğun katılım sağlandı

Festivalin açılış programına; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, emniyet ve eğitim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış kurdelesi, öğrencilerle birlikte kesildi.

Eğitici ve ilham verici etkinlikler

Festivalde robotik kodlama, bilimsel deneyler, simülasyonlar, ritim çalışmaları, tasarım ve boyama gibi konularda 65 farklı atölye yer alıyor. Konya Bilim Merkezi ve Gaziantep Bilim Merkezi’nin de etkinlikleriyle destek verdiği festivalde mobil eğitim tırları ve spor-bilim oyunları da dikkat çekiyor.

Dr. Erdoğan Akyüz: Bilimle buluşmak büyük bir fırsat

Açılışta konuşan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, “BilimFest Aliağa, öğrencilerimizin bilimsel süreçleri deneyimlemesi ve kendilerini ifade etmeleri için çok değerli bir ortam sunuyor” dedi.

Zekeriya Güney: Gençlerin yeteneği gözler önünde

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise “Gençlerimize fırsatlar sunulduğunda neler başarabileceklerini burada hep birlikte göreceğiz. Festivalin tüm öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BilimFest Aliağa 19 Nisan’a kadar açık

Festival, 18-19 Nisan tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.