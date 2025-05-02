İzmir, Türkiye Voleybol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığıyla düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonasına bu yıl da ev sahipliği yapacak. 17 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında Gaziemir’deki Fuar İzmir, üçüncü kez dev bir spor kompleksine dönüşecek.

Festival kapsamında 160 altyapı takımı ve 50 veteran takımı sahaya çıkacak. Organizasyon, İzmir’in "spor başkenti" olma hedefi doğrultusunda atılmış güçlü bir adım olarak öne çıkıyor.

Aynı anda 7 maç, 6 kategoride nefes kesen mücadele

Turnuvada şu kategorilerde müsabakalar düzenlenecek:

Küçük Kız

Küçük Erkek

Yıldız Kız

Yıldız Erkek

Midi Kız

Midi Erkek

Ayrıca, kadınlarda 30 yaş üstü ve erkeklerde 35 yaş üstü sporculardan oluşan Veteranlar kategorisinde 50 takım mücadele edecek. Şampiyona boyunca aynı anda 7 maç sahada oynanabilecek.

İzmir’in köklü kulüpleri de sahada

İzmir’in altyapıya önem veren kulüpleri organizasyonda güçlü şekilde temsil edilecek. Karşıyaka, Göztepe, Arkas ve Altekma altyapı takımları, geleceğin yıldızlarını vitrine çıkaracak.

Sporun yanında festival coşkusu

Etkinlik sadece sahada değil, kentin tamamında hissedilecek. Fuar İzmir ve çevresinde:

Yeme-içme alanları

Spor deneyim stantları

Sürpriz yarışmalar ve eğlenceli aktiviteler

izleyicilere festival havası yaşatacak. Organizasyon, sporseverlere ücretsiz olarak açık olacak.

Geleceğin milli sporcuları İzmir’de sahada

Festival Voleybol, aynı zamanda milli takımlara gidecek yolun ilk adımlarını barındırıyor. Geleceğin yıldızları, profesyonel arenaya giden yolda ilk kez bu sahalarda izlenebilecek.

Detaylar ve katılım

Tüm İzmirliler ve sporseverler bu büyük organizasyona davetli. Maçlara giriş ücretsiz olacak. Şampiyona boyunca güncel fikstür ve program bilgileri, Türkiye Voleybol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi kaynaklarından paylaşılacak.