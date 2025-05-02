Kademeli emeklilik çıkacak mı? Prim gün sayısı ve yaş değişecek mi? Mayıs 2025 itibarıyla gündemdeki son durum haberimizde.

Kademeli Emeklilik Mayıs 2025 Gelişmeleri

Kademeli emeklilik sistemi, 2025 Mayıs ayında da milyonlarca kişinin gündemindeki yerini koruyor. Sigortalı çalışanların belirli yaş ve prim gün şartıyla kısmi emeklilik hakkı elde etmesini öngören bu sistem, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanların yakından takip ettiği bir konu.

2023 yılında çıkan EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunanlar emeklilik hakkı kazanmıştı. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar, "kademeli emeklilik" taleplerini sürdürüyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı?

Kademeli Emeklilik Çıkacak mı?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, 1 Mayıs 2025 tarihli yazısında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğine dikkat çeken Doğan, hükümetin kademeli emeklilik konusunda herhangi bir yasal çalışmasının olmadığını vurguladı.

Yazar Doğan, "8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar kendilerine yapılanın haksızlık olduğunu düşünüyor. Bu nedenle 'Emeklilikte Tarihe Takılanlar' adıyla dernek kurarak kademeli emeklilik talep ediyorlar. Ancak hükümetin gündeminde böyle bir çalışma bulunmuyor," ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Cevdet Akay'ın 3 Mart'ta TBMM'ye sunduğu yasa teklifi dışında, resmi bir gelişme olmadığı da belirtildi.

Emeklilik Sisteminde Değişiklik Olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemiyle ilgili yaptığı açıklamalarda net bir dille mevcut şartların korunacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, "Emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik planlanmıyor. Mevcut prim gün sayısı ve yıl şartları geçerliliğini sürdürecek," dedi.

Bu açıklama ile birlikte, kısa vadede emeklilik sistemine yönelik köklü bir reform planının olmadığı anlaşılmaktadır.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli prim gün sayısı ve yaşa ulaşmaları halinde, tam emeklilik şartlarını sağlamadan da kısmen emekli olabilmelerini sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor.

EYT ile 1999 öncesi sigorta girişi olanlara sağlanan emeklilik hakkı sonrası, bu tarihten sonra sigortalı olan milyonlarca vatandaş da benzer bir uygulamanın kendi durumları için geçerli olmasını talep ediyor.

Mayıs 2025 itibarıyla, kademeli emeklilik konusunda resmi bir düzenleme bulunmamaktadır. Hem hükümet hem de Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, kısa vadede sistem değişikliği beklenmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ancak toplumsal talepler ve siyasi girişimlerin gündemi nasıl etkileyeceği ilerleyen süreçte netleşecektir.

Noyan Doğan köşe yazısı - Hürriyet