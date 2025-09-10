İzmir’in de aralarında bulunduğu 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 53 şüpheliden 40’ı tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında işlemler sürüyor.
Operasyon detayları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, şüphelilerin ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle haberleştiğini, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığını ve sosyal medyada FETÖ propagandası yaptığını aktardı.
Gözaltı ve tutuklamalar
Toplam 53 şüpheli gözaltına alınırken, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 40 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi.